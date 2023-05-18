哥伦比亚小飞机坠毁逾两周 4童幸存最小仅11个月

（法新社波哥大17日电） 哥伦比亚一架小飞机两个多星期前坠毁，数人下落不明。哥国总统裴卓今天表示，搜救人员在茂密的亚马逊丛林地带找到4名幸存的原住民孩童，其中包括一名11个月大的婴儿。

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裴卓（Gustavo Petro）在推特（Twitter）发文说，经过军方「艰苦搜索」，找到4名失踪儿童，「这对全国来说是一件可喜可贺的事情」。

不过军方尚未证实找到这4名失踪儿童。

当局出动100多名军人和嗅探犬，寻找1日坠机的未成年受害者；这起事故导致包括飞行员和孩子母亲在内等3名成年人丧命。

除了一名11个月大的婴儿，另外3人分别为13岁、9岁和4岁。救难人员认为，坠机事故发生后，这些孩子一直在哥国南部的卡奎塔省（Caqueta）丛林内游荡。

裴卓并未针对他们在何处获救或如何在丛林中独自生存等细节提供更多资讯。

武装部队稍早表示，救难人员发现「用木条和树枝搭建的临时避难所」后，相信还有受害者幸存，于是加强搜索行动。

根据军方发布的照片，可看见剪刀、鞋子和发带掉落在丛林地面的树枝间。

在发现用丛林植被搭建的临时避难所前，搜救人员发现一个婴儿奶瓶和啃食一半的水果。

这架搭载7人的小飞机原订飞往哥伦比亚亚马逊雨林主要城市之一的圣荷赛德尔瓜维亚雷（San Jose del Guaviare），却在途中不幸坠毁，军方已于15日和16日找到飞行员和2具成年人遗体，其中一人是4名幸存孩童的母亲。（译者：刘文瑜/核稿：陈政一）

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