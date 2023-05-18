战争创伤心理 乌克兰男童想从军为亡父报仇

（法新社基辅18日电） 俄罗斯全面入侵乌克兰已经超过一年时间，战争已渗入乌克兰孩童的游戏和世界观当中，造成的影响恐会一辈子如影随形，例如有孩童因为父亲在这场战争丧命，便矢言从军为父报仇。

广告 继续浏览后续

一群乌克兰男孩们戴着二手头盔、手拿玩具枪，尽管他们的枪杀不了人，但他们在青翠田野上进行的战争游戏，对他们来说再真实不过。

现年10岁的穆达拉克（Maksym Mudrak）身穿战斗服、戴着尺寸过大的破旧头盔，手拿一把塑胶玩具枪，他说：「我真的很喜欢打仗，我长大以后想成为一位真正的战争英雄。」

穆达拉克的家人说，穆达拉克的父亲没有在军队服役，他于战争初期外出替抵御俄军袭击的志愿军送物资时，在乌克兰首都基辅附近遇难。

男孩的72岁祖母瓦伦缇娜．穆达拉克（Valentyna Mudrak）说：「他父亲的死对他带来非常、非常大的影响，他经常想起父亲，跑去墓园那里哭。」

穆达拉克认为，成为军人是一种保存父亲记忆的方式，也清楚知道谁该为这场夺走他父亲的战争负责。他说：「我把俄国人视为自己的最大敌人。」

这场战争为乌克兰人带来极大的破坏和痛苦，对于孩童而言，这代表失去亲人、无法上学或无家可归，以及暴露在恐惧之中。

此外，联合国（UN）统计显示，自俄国入侵以来，已有超过500名孩童丧命。

心理学家格特斯伯格（Kateryna Goltsberg）表示，孩子们长期在战乱冲突的情况下玩战争游戏，这既是一种不良的影响，也是一种消化处理他们经历的方法。

虽然所有乌克兰孩童都在某种程度上受到战争影响，但这些经历是否会造成终生创伤仍是未知数。

格特斯伯格还说：「战争改变了我们。但我们必须了解还有另一种情况，像是创伤后压力的增长，当一个人能够挺过创伤事件…就会变得更坚强。」

© 2023 AFP