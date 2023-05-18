泰国前进党拿下最多席次 将组联合政府

（法新社曼谷18日电） 泰国众议院选举落幕，新兴政党前进党拿下最多席次成为国会最大党，将和为泰党等7个党组成联合政府，并推举前进党主席皮塔为总理。

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泰国国会众议院选举14日登场，这是泰国在2014年军政事变后第二次的国会大选。

最大在野党为泰党（Pheu Thai）在此次选举中最被看好，选前多个民调显示为泰党支持率始终保持领先，前进党（Move Forward）紧追在后，没想到前进党一举囊括152个席次，成为最大党，为泰党则拿下141席。

前进党主席皮塔（Pita Limjaroenrat）今天宣布前进党将和为泰党及其他小党结盟，组成联合政府。

8个党加起来的席次共313席，皮塔在记者会上表示，313席已经足够让他们组阁，8个党的代表将在22日签署合作备忘录，宣布如何解决国家面临的政治、经济、社会和安全危机问题的施政大纲。

不过事实上313席仍不足以让皮塔顺利成为总理，因为总理候选人必须有参众两院750席过半数，也就是376席支持，但参议院250席几乎为亲军方势力，且多数并未表态，皮塔能不能顺利成为总理并组阁，仍有变数。

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