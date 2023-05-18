澳洲95岁失智老奶奶养老院持刀 遭警电击送医

（法新社雪梨18日电） 澳洲媒体今天报导，澳洲警方在养老院内对一名高龄95岁、罹患失智症的奶奶进行电击，伤势不明的奶奶随后被送医治疗。

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当地媒体报导，这名奶奶叫做诺蓝德（Clare Nowland）。据报新南威尔斯州（New South Wales）养老院「亚兰比小屋」（Yallambee Lodge）的员工因为诺蓝德身上带了一把短刀而报警。

新南威尔斯州警方透过声明指出，诺蓝德「于警方在一间养老院处理案件的过程中受伤」。声明并未提到警方有动用电击枪。

警方表示，事发后，诺蓝德在库马镇医院（Cooma District Hospital）留院观察。声明还提到，警方的重大事件应对小组将就这起事件展开调查，但未说明进一步细节。

雪梨「每日电讯报」（Daily Telegraph）报导，诺蓝德有8名子女，警方抵达养老院时，她拄着助行器，手上拿着短刀，因而遭到电击。

经营养老院的斯诺瑞摩纳洛地区委员会（Snowy Monaro Regional Council）证实，院内发生一起「事件」，并且强调「值此艰难时刻」，委员会将「支持我们的员工、院内住民及其家庭」。

澳洲广播公司（ABC）曾报导，诺蓝德80岁时，曾在首都坎培拉（Canberra）「跳伞庆生」。

据报她已住在养老院5年，家人目前在医院陪伴她。诺蓝德的家属拒绝就此事发表评论，院方也未回应媒体询问。

© 2023 AFP