美债上限协商 拜登称有信心达成协议避免违约

（法新社华盛顿17日电） 美国总统拜登今天表示，他有信心最快6月1日就能与共和党领袖达成协议，避免发生灾难性的美国债务违约。

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拜登今天动身前往日本参加七大工业国集团（G7）领袖高峰会前，在白宫发表简短谈话时提到，「我有信心我们会就预算案达成必要协议，美国不会违约」。

拜登和美国众议院议长麦卡锡（Kevin McCarthy）等国会领袖已举行2轮面对面会商，试图针对提高国债上限、允许美国支付现有债务等协商内容达成共识。

美国财政部长叶伦（Janet Yellen）15日表示，美国债务「最早可能自6月1日」开始违约，无党派国会预算处（Congressional Budget Office）则预估违约恐落在6月15日。

麦卡锡今天发表谈话指出，能够达成协议的时间所剩无几。

他在国会山庄（Capitol Hill）告诉记者，「我们所剩时间不多」，并称拜登和美国联邦参议院多数党领袖舒默（Chuck Schumer）「终于放弃单单提高债务上限的想法，这想法既疯狂、不理性也不明智」。

麦卡锡说：「我对我们的合作能力持乐观态度…我们是否会违约，唯一问题就出在总统拜登身上。」

共和党人仍坚持，拜登必须同意大幅削减开支，才能换取他们支持提高上限，无视民主党一再呼吁以不附加任何条件的情况提高债务上限。

拜登今天也证实，他将缩短亚太出访行程，会后暂不访问澳洲和巴布亚纽几内亚，预计21日就会回到华府进行「最终」债务上限协商。

他也再次坚称，债务违约绝不是选项，「如果我们不付帐，对美国经济和美国人民而言将是场灾难…国会领袖们都同意，我们不会违约」。

© 2023 AFP