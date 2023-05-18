美国德州通过法案 禁止对未成年人实施变性手术

（法新社休士顿17日电） 美国德州由共和党主导的州议会今天通过一项法案，禁止对未成年人进行变性手术。德州将是美国国内迄今出现这项禁令州中最大的州。

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德州州长艾波特（Greg Abbott）是一名共和党人，他先前已下令调查所有允许儿童进行性别转换手术的家庭，预料他将签署这项法案成为正式的法律。

同为共和党人的佛罗里达州州长迪尚特（Ron DeSantis）今天稍早才签署州议会5月初通过的法案，禁止对未成年人进行变性手术，艾波特亦步亦趋。

德州及佛州分别是美国人口数第2及第3多的州。

预计即将正式宣布角逐美国总统大选的迪尚特还签署一项法案，禁止变性人在公共设施中，使用与其生理性别不同的厕所及更衣室。

这项SB14法案今天在德州州众议院通过，很快便获州参议院确认。这项法案禁止医疗从业人员替任何未满18岁者开立荷尔蒙阻断剂或施行变性手术。

至于已接受荷尔蒙阻断剂或相关疗法的未成年人，虽然被这项法案列为例外案例，但要求他们「应在一段时间内以安全和医学上适当的方式戒掉这些处方药物」。

除了佛州，还有另外将近12个由共和党主导的州，也在近几个月通过类似禁令，跨性别者权利成为美国文化论战中的主要战线。

民主党领袖们谴责这种侵犯美国公民自由的行为，而抗议者则经常走上州议会大厦谴责共和党的作为。

© 2023 AFP