英国首富辛杜佳家族大家长过世 享寿87岁

（法新社伦敦18日电） 英国首富辛杜佳家族发言人表示，大家长史瑞传德．辛杜佳（Srichand Hinduja）昨天与世长辞，享寿87岁。

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辛杜佳晚年罹患失智症，并成为家族长期失和的核心，家族成员就他是否应该接受公共医疗而大打官司。

根据家族发言人，身为集团4兄弟中最年长的史瑞传德．辛杜佳昨天辞世。在亲人「随侍在侧」下，他「安详辞世」。发言人赞扬他是「深具远见的产业和商业巨人」。

辛杜佳家族以估计284亿英镑（约新台币1.1兆元）的身家，名列星期泰晤士报富豪排行榜（Sunday Times Rich List）榜首。

根据去年11月曝光的法庭文件，伦敦一名法官表示，尽管家财万贯，但受到家族失和影响，史瑞传德．辛杜佳的需求未受重视。辛杜佳家族表示，内部歧见已经化解。

辛杜佳集团由4兄弟的父亲帕曼南德．辛杜佳（Parmanand Hinduja）所创，老辛杜佳1919年在印度孟买经营茶叶和果干买卖，之后移居伊朗。

辛杜佳兄弟在1960年代接手家族企业之后，大力扩张业务版图。

庞大的辛杜佳集团在主要居住在伦敦的史瑞传德和戈比传德（Gopichand）兄弟领导下，跨足电力、石油、天然气、银行和医疗保健领域，集团也日益壮大。

史瑞传德1990年代晚期成为镁光灯焦点。时任英国首相布莱尔（Tony Blair）政府一名高官遭控透过不当游说手段，以替他取得英国公民身分。

© 2023 AFP