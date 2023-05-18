铁达尼号3D影像首公开 深海测绘盼解谜团

（法新社伦敦17日电） 全球最知名沉船「铁达尼号」静静躺在3800公尺深的大西洋底，迄今已有111年。如今利用深海测绘技术制成的全船3D图像终于问世，料将有助厘清1912年重大船难事发经过。

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从英国南安普敦（Southampton）首航的铁达尼号（Titanic）原定开往美国纽约，途中却疑似撞上冰山，造成逾1500人罹难。

铁达尼号专家史蒂芬生（Parks Stephenson）说：「目前仍有诸多跟这艘船相关的问题、一些基本问题，仍待解答。」

他表示，3D影像是「将铁达尼号的故事导向实证基础研究、而非推测的重要第一步」。

最新的扫瞄影像补捉到完整残骸，揭露铁达尼号全貌。残骸可分成两个部分，船头和船尾相隔约800公尺。破损船身周围遍布许多碎片。

深海测绘公司麦哲伦公司（Magellan Ltd.）于2022年夏季开始进行这项扫瞄工作，并由大西洋制作（Atlantic Productions）将相关计画拍摄成纪录片。

搭乘专门船只的一个团队遥控潜水艇，耗费逾200小时测量残骸的长度和宽度，并从各个角度拍摄70多万张照片，以重建铁达尼号的完整3D影像。

麦哲伦公司的塞佛特（Gerhard Seiffert）负责领导这项计画。他说，这是他参与过最大的水下扫描计画。

他解释：「铁达尼号的深度接近4000公尺，意味这将构成重大挑战，现场会有海流，而且我们不可以碰触任何残骸，以免造成破坏。」

「另一项挑战是，每一平方公分都要测绘，包括平淡无奇的部分，例如碎片区的泥土，但我们需要这些，来填补所有值得关注部分之间的空白。」

这项扫瞄工作不仅可将船身规模呈现出来，也让人发现微小细节，例如其中一个推进器螺旋桨上的序号。

严重锈蚀的船头，即使沉入海底上百年，仍可以立即辨识出来。甲板上有个大洞，让人得以瞥见邮轮本来的主楼梯已经不复存在。

不过，船尾经变成一堆凌乱的金属，这个部分在船沉入海底时坍塌。

周围的碎片区则物件四散，包括来自船上的华丽金属制品、雕像，以及还没开过的香槟酒瓶，还可看到诸如数十双鞋子等个人物品。

研究铁达尼号多年的史蒂芬生表示，第一次看到3D影像时，让他又惊又喜。

「这呈现出绝对无法从潜水艇上看到的沉船景像，而且可以看到整艘船，既有细节也有远景。而且沉船的真实状态现在就呈现在你眼前。」

他表示，针对扫瞄内容的研究，或许可以对1912年决定铁达尼号命运的那个夜晚提供新的理解。

「我们真的不了解撞击冰山的实际情况，甚至不知道铁达尼号是否像所有电影演的那样，在右舷发生碰撞，它也可能是在冰山上搁浅。」

© 2023 AFP