8岁移民女童拘留德州边境期间丧命 当局调查中

（法新社华盛顿18日电） 一位8岁的移民女童先前被美国当局拘留，但昨天在德州的拘留处所因医疗紧急状况送医不治，这起悲剧为美国南部边界企图非法越境人数大幅下降的消息蒙上阴影。

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这位女童死于邻近墨西哥湾（Gulf of Mexico）的美国德州边境城市哈林根（Harlingen）。

美国海关与边境保护局（US Customs and Border Protection）透过声明表示：「这名孩童与家人在哈林根站（Harlingen Station）被拘留时，她遇到了医疗紧急状况。」

声明指出，「紧急医疗服务单位接获通报后前往哈林根站，并把她送至当地医院，但在医院时被宣告不治」，已对女童死亡事件展开调查。

美国海关与边境保护局并未透露女童的身分或国籍。

另外，一名17岁的宏都拉斯少年在没有父母或监护人陪同的情况下入境美国，但上周他在佛罗里达州安全港（Safety Harbor）的一处移民收容处所死亡。

处理无证移民问题的新政策上周生效，似乎大幅减少入境美国的移民数。

国土安全部（Department of Homeland Security）助理部长努涅斯－内托（Blas Nunez-Neto）表示，美国边境巡逻队（United States Border Patrol）统计显示，过去两天未经许可入境而被拘留和驱逐的人数，每天不到4000人。

努涅斯－内托告诉记者，相较之下，依据美国法典第42卷（Title 42 of the United States Code）而实施的移民限制政策到期前一周，每天约有1万100人未经许可试图越境。

现行以美国法典第8卷（Title 8）为基础的一系列新政策，将对不符资格的越境者进行严厉惩处，包括5年内禁止入境美国以及可能面临刑事指控。

这项新政策是为了减轻美国南部边境压力。过去一年内的大多数月份中，都有超过20万移民试图入境美国而被拘留或驱逐，为美国总统拜登（Joe Biden）带来了政治危机。

© 2023 AFP