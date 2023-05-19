中国与中亚峰会 习近平吁充分释放合作潜力

（法新社西安19日电） 中国国家主席习近平今天在中国-中亚峰会时呼吁中国与中亚五国要「充分释放」经贸、产能、能源、交通等传统合作潜力，携手建设一个合作共赢、相互成就的共同体。

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中国本周在西安举行中国-中亚峰会，习近平担任东道主接待哈萨克、吉尔吉斯、塔吉克、土库曼、乌兹别克等国领袖。

北京称这是中国与中亚五国建交31年来，六国元首第一次以实体形式举办峰会，在中国与中亚关系发展史上具里程碑意义，特别西安更是两千多年前古丝绸之路的起点。

北京表示与哈萨克、吉尔吉斯、塔吉克、土库曼、乌兹别克等国的贸易去年来到700亿美元，今年第一季对比去年同期又成长22%。

中亚已是中国国家主席习近平标志性地缘战略「一带一路」基础建设倡议的关键地区。目前全球约有150个国家地区接受北京融资修桥铺路、建机场、铁道和水力发电厂等。

习近平在峰会发表谈话指出，彼此要充分释放经贸、产能、能源、交通等传统合作潜力，打造金融、农业、减贫、绿色低碳、医疗卫生、数字创新等新增长点，携手建设一个合作共赢、相互成就的共同体。

习近平还说中国与中亚应坚持守望相助，「要深化战略互信，在涉及主权、独立、民族尊严、长远发展等核心利益问题上，始终给予彼此明确、有力支持，携手建设一个守望相助、团结互信的共同体」。

俄罗斯去年2月底入侵乌克兰后深陷西方祭出的制裁网，中国继续向中亚推动大型基建计画，有意填补俄国无暇照顾后院这些前苏联加盟共和国的权力真空。

习近平也说中国与中亚应坚持共同发展，「继续在共建一带一路合作方面走在前列，推动落实全球发展倡议， 深化战略互信」并期盼下届峰会于2025年在哈萨克再次聚首。

© 2023 AFP