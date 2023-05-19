俄罗斯恢复两国通航 部分乔治亚人挺乌克兰表不满

（法新社乔治亚特比利西19日电） 在俄罗斯全面入侵乌克兰迈入第2年、西方对俄国的孤立加深之际，俄国宣布重启与乔治亚之间的航空旅行，引发部分乔治亚人民不满。

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法新社报导，在乔治亚首都特比利西（Tbilisi）一座绿意盎然的大学校园中，有一群学生在讨论前往特比利西机场参与抗议活动的计画，他们反对与俄国恢复通航。

今天早晨，一架俄国班机4年来首次从莫斯科飞往特比利西，乔治亚反对党誓言在机场举行抗议活动。

20岁的历史系学生席谷亚（Lasha Sigua）表示：「我们会出席。俄国正在对乌克兰发动残暴的战争，我们不能无动于衷地看着乔治亚与俄国保持正常往来。」

位于南高加索的乔治亚曾是苏联（Soviet Union）加盟共和国，多年来努力与西方建立更紧密联系，与俄罗斯间关系紧张。

在2008年，俄罗斯与乔治亚爆发了一场短暂但血腥的战争，战后莫斯科承认乔治亚北部两处分离主义地区为独立国家，并在那里部署了军事基地。

为此，特比利西举行了反俄集会，俄国在2019年禁止与乔治亚的航班飞行。

但在上周，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）出乎意料地宣布解除对乔治亚的禁飞令，同时对乔治亚公民推行一项90天免签证的制度。

蒲亭的决定引起乔治亚国内的复杂情绪。在历经多年紧张关系后，乔治亚民众对政府的批评持续加剧，并指控当局与俄国政府暗中合作。

在本周稍早，数百名乔治亚人民已经走上街头，抗议两国复航一事。

分析师瓦萨泽（Gela Vasadze）称蒲亭的这项作法是「混合战（hybrid war）的一部分」，旨在破坏乔治亚与西方的关系。

但乔治亚总理加里巴什维利（Irakli Garibashvili）对复航表示欢迎，指称这是蒲亭「在人道角度上非常正面的决定」。

© 2023 AFP