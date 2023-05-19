声援艾米尼之死 伊朗处决3名抗议人士

（法新社德黑兰19日电） 伊朗司法机构声称今天处决3名男子，他们于去年库德族女子艾米尼在拘留期间死亡引发的抗议活动中，被控对伊朗安全部队犯下暴行。

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伊朗司法机构的米桑线上（Mizan Online）新闻网站说，卡兹米（Majid Kazemi）、米尔哈谢米（Saleh Mirhashemi）和雅古比（Saeed Yaghoubi）因在中部城市伊斯法罕（Isfahan）的示威期间拔枪，导致3名安全部队成员死亡，而被判犯有「与真主为敌」（moharebeh）的罪。

伊朗22岁库德族女子艾米尼（Mahsa Amini）去年9月16日因违反严格的妇女服装规定被捕，在拘留期间丧命，引发伊朗连串全国性示威。

这些抗议活动常被德黑兰当局贴标签，称是外国煽动的「暴乱」。数千名伊朗人因此被捕，数百人遇害，其中包括数十名安全部队人员。

3人遭到绞刑处决，使得伊朗因抗议活动而被处决的总人数来到7人。

卡兹米、米尔哈谢米和雅古比在去年11月被捕，今年1月被判处死刑。

他们的案件在国外引发关注，包括卡兹米在澳洲的亲人为他奔走。他的表弟哈希米（Mohammad Hashemi）写了一封公开信给澳洲外交部长黄英贤，请求她的支持。

© 2023 AFP