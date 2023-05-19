安迪沃荷「橘色王子」涉侵权 美判摄影师胜诉

（法新社华盛顿18日电） 美国最高法院今天做出对艺术市场具有重要影响的裁决，判定普普教父安迪沃荷基金会授权杂志使用已故流行音乐巨星「王子」（Prince）的照片印刷作品，侵犯拍照摄影师的版权。

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美国最高法院裁定，当安迪沃荷基金会（Andy Warhol Foundation）授权「浮华世界」（Vanity Fair）杂志使用丝网印刷图片「橙色王子」（Orange Prince）时，拍摄这张照片的知名摄影师高史密斯（Lynn Goldsmith）应该获得一笔费用。

在7票对2票的裁决中，法院回避长期以来围绕安迪沃荷作品的争议，那就是基于高史密斯照片创作的「橙色王子」是否该被视为独立的艺术作品。

法院反而专注于安迪沃荷基金会对于这幅作品的使用方式：基金会把这幅作品作为王子的肖像，卖给「浮华世界」杂志赚钱，如同其他杂志使用高史密斯手上，王子摆出相同姿势的一张黑白照片。

法院表示，在这种情况下，基金会的商业授权不是对高史密斯作品的「合理使用」，因此她应该得到报酬。

这种观点虽然狭隘，但可能产生广泛影响，因为科技，尤其是生成式人工智慧（Generative AI）使得改编和改变原创风格的再创作变得更加容易，威胁艺术家生计。（译者：林沂锋/核稿：戴雅真）

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