拜登支持提供先进战机给乌克兰及培训基辅飞行员

（法新社华盛顿19日电） 白宫高阶官员今天表示，美国总统拜登告诉七大工业国集团（G7）领袖，华府将支持提供F-16系列等先进战机给乌克兰，并将支持培训基辅飞行员的作法。

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法新社报导，乌克兰一再要求西方盟友提供高科技喷射机对抗俄罗斯侵略，且直到近期都未成功，但白宫高层今天的说法，意谓基辅取得重大突破。

根据这名官员，目前在日本参加G7峰会的拜登指出，美国「将支持与我们的盟友伙伴联合培训乌克兰飞行员，驾驶F-16系列等第4代战机，进而提升乌克兰空军实力。」「未来数周将进行训练，加入联合培训的国家联盟将决定何时交机、数量以及哪些国家提供。」

英国首相苏纳克（Rishi Sunak）和荷兰总理吕特（Mark Rutte）本周稍早矢言，将建立「国际联盟」提供战斗喷射机援助乌克兰。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）15日在伦敦近郊拜访苏纳克后指出，他「非常确信」将创建一个「喷射机联盟」以助乌克兰对抗俄罗斯。

苏纳克表示，英国准备开放飞行学校训练乌克兰飞行员，法国总统马克宏（Emmanuel Macron）也表示将这么做，但排除向基辅派遣战机。（译者：徐睿承）

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