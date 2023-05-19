新喀里多尼亚7.7强震后 万那杜出现60公分小规模海啸

（法新社威灵顿19日电） 南太平洋法属新喀里多尼亚岛东南方海域发生规模7.7强震后，万那杜坦那岛海港城镇莱纳克尔外海曾出现比平均潮面高出60公分海浪。太平洋海啸警报中心后来宣布解除海啸警报。

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根据美国地质调查所（USGS）指出，这起强震发生于格林威治标准时间2时57分，震央在新喀里多尼亚岛瓦欧��（Vao）以东约340公里处。

新喀里多尼亚警方疏散海岸地区民众，并且播放海啸警报。

民防首长马奇-莱恰（Frederic Marchi-Leccia）说，「（新喀里多尼亚）马雷岛（Mare）和松岛（Ile des Pins）出现第一波浪潮，不过只比正常潮面高出不到50公分…全境警报大响，安全部队和消防队员对海岸地区进行疏散」。

根据位在美国檀香山市的太平洋海啸警报中心（Pacific Tsunami Warning Center）资料，万那杜坦那岛（Tanna）海港城镇莱纳克尔（Lenakel）外海出现比平均潮面高出60公分的浪潮，其他几个太平洋岛屿观测到或预测出现略小波浪。

万那杜当局今天呼吁海拔12公尺以下、距离海岸线300公尺以内沿海地区居民撤离。

在坦那岛经营滨海饭店的艾瑞克（Anna Erick）告诉法新社，附近海滩开始出现「异常大浪」后，她决定带孩子们前往地势较高地区。

艾瑞克形容「浪高及膝」，她为防患未然而决定撤离，但其他人仍在观浪。

太平洋海啸警报中心后来发布声明指出：「根据所有可以取得的资料，这次地震引发的海啸威胁已经过去。」

© 2023 AFP