泽伦斯基出席阿盟峰会 叙利亚总统也与会

（法新社吉达19日电） 乌克兰总统泽伦斯基表示，他今天已抵达沙乌地阿拉伯，将在沙国主办的阿拉伯联盟峰会上发言。长期遭到孤立的叙利亚总统阿塞德也会出席这场峰会，他是俄罗斯的亲密盟友。

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这次事前未宣布的访问是泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）自2022年2月俄罗斯全面侵略乌克兰以来首度访问中东，让他有机会向该地区的领导人发表谈话。在团结一致支持基辅方面，中东地区远不如坚定的西方盟国。

泽伦斯基在推特（Twitter）发文表示：「抵达沙乌地阿拉伯。我将在阿拉伯联盟（Arab League）峰会上发言。」还说他计划与沙乌地阿拉伯王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）及其他领导人会面。

泽伦斯基比阿塞德（Bashar al-Assad）晚一天抵达红海（Red Sea）沿岸城市吉达（Jeddah）。阿塞德政府2011年残酷镇压民主示威者而导致内战，叙利亚因此被阿拉伯联盟停权，直到本月上旬才重返联盟。

阿盟峰会于沙乌地阿拉伯举行之际，沙乌地这个全球最大石油出口国正在中东和其他地区展示外交实力。

阿拉伯联盟一名官员告诉法新社，是沙乌地阿拉伯邀请泽伦斯基，而不是阿拉伯联盟。沙国官员则没有立即回覆法新社的置评请求。

© 2023 AFP