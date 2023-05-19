白宫官员：拜登持续追踪 美债限协商有稳定进展

（法新社广岛19日电） 一名白宫官员今天表示，美国总统拜登目前虽在日本广岛出席七大工业国团体（G7）峰会，但在国内有关提高债务上限的朝野协商正取得「稳定进展」。

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预计美国政府最快将在6月1日会触及法定债务上限，这可能引发美国破天荒债务违约。

若民主党人与共和党人之间无法达成协议，造成美国总额31.8兆美元债务违约，将引发全球市场动荡。共和党人要求应先大幅削减政府开支，才愿意提高债务上限。

这位白宫官员表示，拜登「今天上午要求并接获他指派的协商小组呈报最新进度」，获知谈判「正在取得稳步进展」。

这名官员还说，拜登「指示他的团队继续推动达成两党协议」。「他依然有信心，相信国会将采取必要行动以避免债务违约。」

尽管共和党右翼强硬派释出讯号，表明不会在要求政府减支上软化立场；但共和党籍联邦众议院议长麦卡锡（Kevin McCarthy）昨天表示，他在债限协商中见到突破的「途径」。

麦卡锡说：「我们还没走到那一步、还没答应任何事，但我看到了或许能达成协议的途径。」这是拜登与国会共和党人之间这场攸关重大的债限僵局中，麦卡锡至今最乐观的评估。

© 2023 AFP