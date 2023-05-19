美债务违约逼近 麦卡锡称债限协商有望取得突破

（法新社华盛顿18日电） 美国共和党极右派释出讯号，表明他们不会放软对大砍开支的要求，但联邦众议院议长麦卡锡（Kevin McCarthy）今天仍表示，他看到避免债务违约的会谈有取得突破的「途径」。

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美国政府预计最早将在6月1日达到法定债务上限，使得这个全球最大经济体拖欠31.8兆美元债务，并引发全球市场动荡的可能性提高。

麦卡锡说：「我们还没到达那个地步，我们尚未同意任何事，但我看到我们可以达成共识的途径。」这是他自国会共和党人与民主党籍总统拜登就提高举债上限陷入僵局后，迄今做出的最乐观评估。

他说：「我想我们现在有了结构，每个人都在努力协商。」

今年1月，麦卡锡向共和党极保守派自由党团（Freedom Caucus）承诺，拜登必须同意大幅削减联邦预算，才能换取他们支持提高上限，因此当选联邦众议院议长。

共和党籍国会议员4月通过「限制、储蓄、成长法案」（The Limit, Save, Grow Act），同意在2024年3月前提高举债上限，或是直到债务达到31.9兆美元为止，但由于这项法案削弱了拜登施政计画的重要部分，未在民主党把持的联邦参议院通过。

民主党人指出，债限已在未经过预算协商下调高了数十次，指控共和党人挟持美国经济为「人质」。

国会领袖与拜登举行了两轮会谈，但要在国库资金用罄前在国会推动法案，现在时间已剩下不多。

拜登与共和党人达成的任何协议，都必须在最后期限前经由共和党掌控的众议院与民主党把持的参议院通过，麦卡锡说法案经过国会两院通过需要11天的时间。

联邦众议院本月将只再开会4天，而参议员将进入阵亡将士纪念日（Memorial Day）休会期，下次恢复开会的日子是5月30日，但他们被告知可能必须提前回到国会。

部分民主党籍联邦参议员敦促拜登援引宪法第14条修正案（14th Amendment），在无须经由国会批准下自行提高债限并避免债务违约。美国宪法第14条修正案明文规定「美国公共债务的有效性…不容质疑」。

前任政府曾探讨此举的可行性，担忧如果这项行动在法院遭受挑战，可能会破坏对美国的充分信任与信誉。

美国副总统贺锦丽（Kamala Harris）在另一场记者会上对媒体说：「我们的立场简单明了：国会必须采取行动避免债务违约。」

「这是国会自1960年来做了70多次的事，也是前任政府做了3次的事。美国必须支付自己的帐单。」

独立的国会预算处（Congressional Budget Office）表示，「限制、储蓄、成长法案」未来10年可省下4.8兆美元，但信评机构穆迪分析公司（Moody's Analytics）估计，这会使2024年经济成长率下降0.6个百分点，并减少78万个工作机会。

有45名成员的自由党团今天坚守维持债限立场，呼吁停止协商，显示麦卡锡在说服向共和党右翼接受缩减版法案上所面临的挑战。

© 2023 AFP