英国挪威签署协议 携手保护海底关键能源设施

（法新社伦敦18日电） 在担心俄罗斯可能加以破坏的情况下，英国和挪威国防首长今天同意发展战略伙伴关系，以保护海底关键能源基础设施。

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欧洲联盟（EU）去年表示，俄罗斯供应欧洲天然气的两条重要管线发生外泄是遭到蓄意破坏，不过并未直白指控克里姆林宫。

英国国防部表示，为了能源及通讯目的，海底的利用与日俱增，已「导致对手威胁」西方海底基础设施的机会增加。

英国国防大臣华勒斯（Ben Wallace）与挪威签署协议声明，说俄罗斯「无庸置疑」拥有透过潜舰和侦查舰艇「锁定西方关键基础设施的居心及能力」。

华勒斯向媒体表示：「我们必须拥有捍卫它的意图和能力。」

挪威国防部长葛拉姆（Bjorn Arild Gram）则说，英国是挪威「最重要的欧洲盟友」，还说「俄罗斯对乌克兰的战争让我们更加紧密」。

葛拉姆指出，俄罗斯入侵乌克兰后，「当基于规范的国际秩序受到压迫时，重要的是民主国家团结一心」。

他参观伦敦近郊海上作业中心（Maritime Operations Centre）时补充表示，「北溪天然气管线（Nord Stream）去年遭到蓄意破坏，清楚地提醒着我们什么东西危在旦夕」。

他指出：「藉由携手合作，我们能增进侦测潜舰、反地雷威胁及保护海底关键基础设施的能力。」

© 2023 AFP