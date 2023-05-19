迪士尼取消佛州兴建新园区计画

（法新社纽约18日电） 迪士尼（Disney）今天取消在美国佛罗里达州中部兴建新员工园区的计画，这是迪士尼与共和党籍佛州州长迪尚特（Ron DeSantis）交锋所产生的最新连锁反应。 迪士尼乐园、体验与产品主席狄马罗（Josh D'Amaro）在备忘录中表示，由于自最初宣布计画以来发生「相当大的变化」，「包括新的领导层和不断变化的商业条件」，迪士尼将不会推进诺娜湖（Lake Nona）计画。

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这项计画于2021年7月首次宣布，预期将把2000个工作机会从加州迁至诺娜湖。诺娜湖位于佛州奥兰多（Orlando）庞大的迪士尼世界（Disney World）度假区以东约30公里处。

奥兰多商业集团当时表示，员工将包括数位技术、金融和产品开发人员，平均年薪为12万美元。

根据先前的媒体报导，这项计画估计投资额为8.64亿美元（新台币265亿元）。

但迪士尼与迪尚特之间的战火越演越烈。据报导，迪尚特计划下周正式投入2024年美国总统大选选战，争取共和党总统候选人提名。

迪尚特因为支持禁止在小学开设性取向和性别认同课程的法律，遭迪士尼批评因而点燃双方战火。 迪尚特于是在2月终止迪士尼对其特别自治区的控制权。迪士尼这座规模有如城市一样大的乐园原先拥有自治权，可以管理自己的分区和基础设施计画，不受国家法规约束。

迪尚特甚至还提出在乐园附近建造新监狱的想法。迪士尼乐园在佛州雇用7万5000名员工，每年吸引5000万人次的游客。

但去年11月回归担任迪士尼执行长的艾格（Bob Iger）不甘示弱进行反击。今年4月，迪士尼控告迪尚特，称这位佛州州长的行为是「政府有针对性的报复行动」，侵犯公司的言论自由权。

© 2023 AFP