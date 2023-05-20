俄罗斯下令通缉国际刑事法院检察官 ICC：绝不退缩

（法新社海牙20日电报导）国际刑事法院（ICC）今天表示，首席检察官卡林汗因3月向俄罗斯总统蒲亭发出逮捕令，遭俄国列入通缉名单。该院对此「深感忧虑」，但绝不会因此退缩。

广告 继续浏览后续

俄罗斯内政部资料库显示，ICC的英国籍检察官卡林汗（Karim Khan）已被列入该部会通缉名单。公告称卡林汗1970年3月30日出生于苏格兰爱丁堡，但并未具体说明他因何罪行遭到通缉。

总部位于海牙的国际刑事法院发布声明表示，「国际刑事法院认为俄方举措是不可接受的。本院将不受影响地执行其合法任务，以针对最严重的罪行追究责任。」

卡林汗3月依据非法驱逐乌克兰儿童的战争罪指控，对蒲亭与俄罗斯儿童权利专员利沃瓦-贝洛瓦（Maria Lvova-Belova）发出逮捕令。

ICC的声明还敦促123个成员国「加强努力，以保护法院、相关官员和人员」。

ICC也在另一份声明中指出，它对针对卡林汗和其他ICC法官的措施「深感忧虑」。

负责监督管理ICC的ICC缔约国大会主席在声明中指出，该院「对这些恐吓行为，以及破坏国际刑事法院任务不可接受的企图感到遗憾」。

© 2023 AFP