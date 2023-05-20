白宫：拜登期待在广岛会泽伦斯基

（法新社日本广岛20日电） 白宫今天表示，美国总统拜登「期待」在广岛与乌克兰领袖泽伦斯基见面，证实两人将在G7峰会场边会面。

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美国国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）说，「总统拜登肯定将与他见面…总统期待能有机会坐下来面对面会谈」，但没有提供会谈何时举行的细节。

日本媒体报导，泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）稍早前往沙乌地阿拉伯，预计将于今天抵达日本。

在传出泽伦斯基将意外亲身出席七大工业国集团（G7）峰会前，白宫总算宣布同意盟国向乌克兰提供美制F-16战机。

乌克兰一直恳求盟国提供F-16，以取代机龄老旧且饱受战火蹂躏的俄制飞机机队，但拜登先前表示美国不会批准援乌F-16。华府担忧此举将激怒莫斯科，且形同美国更直接涉入俄乌战争。

苏利文说移交F-16战机给乌克兰，不会打破华府既希望「避免第三次世界大战」又能支持乌克兰的关键平衡。他说F-16战机将只供防御之用。

他说：「美国不是在允许或支持对深入俄罗斯境内发动攻击，乌克兰也一直说他们会遵守。」

在回应批评美国同意盟国向乌克兰运送F-16拖太久时，苏利文说乌克兰预计几周后发动的反攻不需用到F-16，援乌F-16与所需的飞行员培训只是长期重建乌克兰空军的一部分。

他说：「我们已来到往前看且应问『乌克兰需要什么…（日后）才能吓阻与抵御俄罗斯入侵』的时候了。」

「F-16是这个多重任务的一部分，第一步显然将是开展训练，然后与盟国、伙伴和乌克兰人合作，以决定在实际提供飞机时该怎么做，好与时俱进。」

© 2023 AFP