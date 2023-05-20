联邦参议员史考特拟投入大选 挑战成首位非裔共和党籍总统

（法新社华盛顿19日电） 美国南卡罗来纳州联邦参议员史考特（Tim Scott）预计将于22日宣布投入总统选战，争取共和党的党内提名；他一旦当选，将成为美国第一位非裔的共和党籍总统。

广告 继续浏览后续

根据今天提交给美国联邦选举委员会（Federal Election Commission）的文件显示，57岁的史考特有望投入选战。他自4月成立总统试探委员会以来，外界广泛预期他将参选。史考特计划22日在家乡南卡罗来纳州北查尔斯顿（North Charleston）正式对外宣布起跑。

史考特近几个月来拜访了数个关键州，这些州有助于他在共和党提名战中建立早期优势。史考特在访问时强调他的基督教信仰，以及成长于贫困单亲家庭中所学到的保守价值观。

史考特作为共和党唯一的非裔联邦参议员，他刻意强调自己独特的观点。他昨天推文说：「美国家庭渴望希望。我们需要有信仰。对上帝的信仰，对彼此的信仰，对美国的信仰。」

史考特加入了热门的总统大选行列，希望在提名战中击败领先的前总统川普，但这项任务相当艰钜，近日民调显示他的支持率约为2%，平均落后川普34个百分点。

其他争取共和党提名的人物，包括川普的首任联合国大使、前南卡罗来纳州州长海利（Nikki Haley）、前阿肯色州州长贺勤森（Asa Hutchinson）、企业家拉马斯瓦米（Vivek Ramaswamy），以及谈话性电台节目主持人艾尔德（Larry Elder）；艾尔德是第一位投入这场选战的非裔美国人。

声势最接近川普的对手是佛罗里达州州长迪尚特（Ron DeSantis），预料他将于下周投入总统选战。

史考特被认为是参议院最强的募款人之一。他上个月表示，他的参院竞选帐户中有2200万美元，并在爱荷华州和新罕布什尔州投入600万美元购买广告。

© 2023 AFP