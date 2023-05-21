中国资金涌入 巴纽在地人抱怨没分到好处

（法新社莫士比港21日电） 在临海的巴布亚纽几内亚（巴纽）首都莫士比港（Port Moresby），现代高层建筑周围没有水电的简陋棚户区很快就会出现一个新项目：一个金碧辉煌的唐人街建筑群。

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北京正在向巴纽投入大量资金，因为它的潜力巨大，位置又靠近关键航道。巴纽资源丰富，堪称太平洋上一颗皇冠上的明珠，却是世界上最贫穷的国家之一。

一系列中国建案在莫士比港涌现，其中就包括耗资4亿1400万美元（约新台币127亿元）的唐人街建筑群。这是北京在巴纽的最大投资，将拥有电影院、旅馆、公寓和餐厅。

但当地人感到不满的是，他们没有从北京的大笔支出中看到明显的好处。他们抱怨说，成千上万的工人被空运过来，为大型建案工作并获得工资，却把钱寄回家。

62岁的前国会议员加加里马布（Gabia Gagarimabu）说：「为什么我们被排除在外？中国人能做的事，我们的人也能做。」

「他们进来了，我们却坐在那里看。」

未完工或闲置的中国建案也令人担忧北京援助带来的利益，并引发人们对于它正在加剧巴纽贪腐的怀疑。

在被COVID-19（2019冠状病毒疾病）耽误多年后，唐人街庞大工地内的起重机仍然闲置。

一座中国建造的23层摩天大楼是巴纽最高建筑，耸立于城市天际线，但被官员发现多个缺陷后就空置着。

中国为亚太经济合作会议（APEC）峰会建造的会议中心墙壁上布满涂鸦，现场只剩下警卫和园丁。他们说，从2018年以来，电力一直关闭着。

加加里马布问道：「建案变成幽灵建案。钱在哪里？开发在哪里？」

中国现在是巴纽的第2大贸易伙伴，仅次于前殖民统治者澳洲。北京大量投资巴纽建筑业，以及能源、资源、零售和电信等产业。

© 2023 AFP