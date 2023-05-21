俄称瓦格纳占领巴赫姆特

（法新社莫斯科20日电） 俄罗斯军队今晚表示，佣兵组织瓦格纳集团（Wagner）宣布占领乌克兰东部城市巴赫姆特后，巴赫姆特已「完全解放」。乌克兰表示战事仍在继续，但坦承情势「危急」。

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俄罗斯国防部说：「瓦格纳在南方部队炮兵和航空支援下进行的进攻行动，已经解放阿特莫夫斯克（Artemovsk）。」阿特莫夫斯克是巴赫姆特（Bakhmut）在苏联时代的名称。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）正在日本参加七大工业国集团（G7）领袖高峰会。

巴赫姆特是个曾拥有7万人口的盐矿小镇，这里是莫斯科长达一年多的乌克兰攻势中，历时最久也最血腥的战斗发生地。

巴赫姆特被俄罗斯占领，将是经历一系列耻辱性失败的俄罗斯的重大胜利。

基辅几个月来一直在准备大规模反攻，泽伦斯基先前表示，巴赫姆特的沦陷将为俄罗斯军队占领顿巴斯地区（Donbas）更多地区开辟道路。

瓦格纳集团首脑普里格津（Yevgeny Prigozhin）在社群平台Telegram发布影片声称，巴赫姆特已落入他的佣军之手，影片中的战士在废墟的背景下高举俄罗斯国旗。

普里格津在影片中说：「今天5月20日中午左右，巴赫姆特已被完全占领。」他还表示，瓦格纳战士将搜查这座被占领的城市，然后移交给俄罗斯政府军。

但本月稍早声称在巴赫姆特及其周边地区取得成功的乌克兰表示，战事尚未结束。

乌克兰国防部副部长马利亚尔（Ganna Malyar）表示：「巴赫姆特战斗激烈，情势危急，截至目前，我们的守卫者控制着该地区的某些工业和基础设施。」

© 2023 AFP