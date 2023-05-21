土耳其总统决选将登场 艾尔段有望胜出连任

（法新社伊斯坦堡20日电） 土耳其再过一周将进行历史性的总统大选决选，现任总统艾尔段是获胜的大热门。他以伊斯兰教义为依归掌权已达20年，如今可望将政权延续到2028年。

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土耳其5月14日进行国会和总统选举，世俗派领袖基里达欧鲁（Kemal Kilicdaroglu）打出自艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）执政以来反对阵营最漂亮的一仗。

退休官员基里达欧鲁是阿列维派库德族人（Kurdish Alevi），他打破了种族间壁垒分明的藩篱，也突破艾尔段对媒体和公家机关的束缚，赢得近45%的选票。

不过艾尔段也非省油的灯，他只差一点点就能达到在首轮投票就当选的5成得票率门槛。

尽管土耳其正面临1990年代以来最严重的经济危机，且民调显示69岁的艾尔段可能会首次在全国大选失利，但他仍能有这样强劲的表现。

政治风险谘询公司欧亚集团（Eurasia Group）评估，艾尔段在28日决选胜出的机率高达8成。

风险谘询公司「维里斯科枫园」（Verisk Maplecroft）分析师金尼尔（Hamish Kinnear）认同这样的预测，他说：「在第2轮决选中，基里达欧鲁将面临一番苦战。」

© 2023 AFP