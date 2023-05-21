德媒：俄流亡异议人士疑中毒 柏林警方立案调查

（法新社柏林21日电） 德国「周日世界报」报导，一名俄罗斯记者与一名流亡的俄国民权人士上个月出席柏林（Berlin）的俄国异议人士会议前后，健康出了状况，有可能是中毒，德国警方已展开调查。

广告 继续浏览后续

柏林警方发言人告诉周日世界报（Welt am Sonntag）：「（警方）已基于现有资讯立案调查。」法新社无法立即取得柏林警方的回应。

俄国独立新闻网站Agentstvo本周公布调查指出，流亡在外的俄国昔日权贵、克里姆林宫的批评者霍多科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky），4月29、30日主办一场集结俄国异议人士的会议，有两名与会者健康出问题。

其中一人是最近刚离开俄国的记者，此人在活动期间有某些症状，还说症状可能更早之前就出现了。

根据Agentstvo，这名记者前往柏林夏里特医院（Charite University Hospital）就医。俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）的批评者纳瓦尼（Alexei Navalny）2020年8月被下毒后，就是到这家医院接受治疗。

另一名健康出状况的人名叫阿诺（Natalia Arno），是非政府组织「自由俄罗斯基金会」（Free Russia Foundation）负责人，她在被迫离开俄国后，已旅居美国10年。

Agentstvo报导，阿诺4月底访问柏林，接着前往捷克布拉格（Prague），并在当地出现症状；她还发现自己的饭店房间门曾被人打开。

隔天阿诺就启程前往美国，并联系当地一家医院和当局。

阿诺本周在脸书（Facebook）指出，她的症状包括「刺痛」和「麻痹」，还说这些「奇怪症状」最一开始出现在她抵达布拉格之前。

阿诺表示自己还有症状，但感觉好多了。

近年来，俄国海内外发生数起批评克里姆林宫的人遭到毒物攻击的案件。莫斯科政府否认是自家特务部门下的手。

欧洲实验室已确认纳瓦尼中的毒是苏联时期研发的神经毒剂「诺维乔克」（Novichok）。

© 2023 AFP