战略价值与日俱增 马克宏首访蒙古短暂过境

（法新社乌兰巴托21日电） 法国总统马克宏今天抵达蒙古进行短暂的象徵性访问，这是法国总统首次访问蒙古。地处中国和俄罗斯之间的蒙古，对西方的战略价值愈来愈高。

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马克宏（Emmanuel Macron）在参加日本广岛举行的七大工业国集团（G7）峰会后，赴蒙古首都乌兰巴托作短暂停留。

法国艾里赛宫（Elysee）说，总统马克宏在乌兰巴托只停留一晚，并与蒙古国总统呼日勒苏赫（Khurelsukh Ukhnaa）共进晚餐。

马克宏还将参观成吉思汗博物馆，此博物馆将出借部分馆藏品给法国西部的南特历史博物馆（Nantes History Museum）办展，订于今年10月展出。

马克宏预计当晚就启程返回巴黎。

艾里赛宫随行的一名消息人士说：「事实上，总统返国途经蒙古，让我们能进行历史性首访，并赋予此行特殊意义。」

消息人士说：「蒙古位处内陆、介于俄罗斯和中国之间，是一个拥有自由政府型态的国家…蒙古正试图让伙伴关系多元化，以便壮大自己，盼能应对俄罗斯和中国两大强邻。」

消息人士又说，马克宏正在寻求松绑对俄罗斯邻国所施加的限制，向他们开放，让他们有所选择。

在双边关系方面，法国一直认为与蒙古有「非常重要的合作可能性」，特别是在能源领域，因为蒙古正努力摆脱经济上对煤炭的依赖。

美国近年来对幅员辽阔的蒙古愈来愈感兴趣，认为蒙古可作为吓阻中国崛起的战略一环。

蒙古出口总额有86%销往中国，其中一半是煤炭。 （译者：纪锦玲）

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