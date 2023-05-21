气球事件后美中关系恶化 拜登：应很快开始解冻

（法新社日本广岛21日电） 美国总统拜登今天表示，华盛顿与北京的关系应该「很快」可以开始解冻。美国今年初击落一枚入侵的疑似中国间谍气球后，双方紧张关系即更形恶化。

广告 继续浏览后续

在日本广岛出席七大工业国集团（G7）高峰会的拜登告诉记者，他去年11月在印尼�Q里岛的20国集团（G20）高峰会与中国国家主席习近平会谈后，接下来几个月双方的关系确实恶化。

华府2月决定击落疑似中国间谍气球，引发两国间外交龃龉。美国国务卿布林肯（Antony Blinken）访问北京之行因而取消，而他此行原本被视为改善双方关系的机会。

在广岛的记者会上，有记者问起为何美中间拟议的热线未能运作。拜登回答说：「你说得对，我们应该有畅通的热线。在�Q里岛会议时，习主席和我同意我们要这么做。」

他又说：「但是后来这个载有相当两辆货车重间谍装备的蠢气球飞过美国上空。它被击落后，就双边关系而言一切都改变了。我想你们会见到关系很快开始解冻。」

拜登政府以有转供军用风险为由，限制与中国的先进晶片贸易，也引起中方不满。

拜登今天为美方的作法辩护说；「他们致力建军，因此我表明不准备与中国进行某些项目产品的贸易。我们如今获得所有盟友承诺，他们也不会这么做，提供（中国）那类材料。」

他指出：「但这不是有敌意的行动，这种行动要说的是：『我们要确保我们竭尽所能维持现状。』」七国集团昨天曾针对中国在这个地区的「军事化活动」提出警告。

© 2023 AFP