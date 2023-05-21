美国债务上限僵局 拜登称难以接受共和党要求

（法新社华盛顿21日电） 美国总统拜登（Joe Biden）今天抨击共和党在谈判解决美国举债上限僵局时，提出「令人难以接受的」要求，但他仍认为可以在发生灾难性债务违约前找到解决的方法。

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拜登在结束七大工业国集团（G7）日本广岛峰会返回华府前告诉记者，共和党人把删减开支当作调高美国政府借款权限的条件，这项最新要求「坦白说，令人难以接受」，「对方该是跳脱他们极端立场的时候了」。

拜登表示，今天他搭乘空军一号（Air Force One）座机返回华府的路上，会跟作为共和党领袖的联邦众议院议长麦卡锡（Kevin McCarthy）直接谈判，「我们可以达成协议」。

但拜登也说，自己正在研究一项戏剧性的作法，也就是援引一项意义模糊的宪法条款来回避国会，自行提高举债上限。

美国宪法第14修正案第4款明订，对于法律批准的美国公共债务，包括因支付平定作乱或反叛有功人员的年金和奖金而产生的债务，「其效力不得有所怀疑」。

拜登说：「我无法保证他们（指共和党人）不会做一些无耻的事来强迫违约。我正在研究宪法第14修正案。」

「我认为我们有这项权力，问题在于能否及时行动和引用。」

© 2023 AFP