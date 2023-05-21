美朝野协商国债上限 陷入僵局相互指责

（法新社华盛顿20日电） 避免美债违约已进入倒数计时，白宫和共和党人之间有关提高债务上限的协商今晚似乎陷入僵局，双方相互指责对方。

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白宫发言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在声明中指出，共和党昨晚的提议是「一大退步，其中包含一系列极端党派的要求，而这些要求永远无法在国会两院获得通过。」

尚皮耶说：「这不是总统或民主党领导层的问题，那些只听命于『让美国再次伟大』（MAGA）派系的共和党领导层威胁说，除非极端派系的要求能获得满足，否则就让美国破天荒债务违约。」她指的是共和党的极右翼。

法新社报导，白宫决心不让共和党人在大众面前，将这次僵局归咎于民主党人，甚至因此向新闻室发送一份备忘录，其中详细说明了对方的提议。

共和党籍联邦众议院议长麦卡锡（Kevin McCarthy）今天也在社群媒体推特（Twitter）指责白宫在会谈中「往后倒退」。

麦卡锡写道：「不幸的是，民主党的社会主义派似乎掌控了一切，尤其是在总统拜登出国的时候。」他指的是拜登前往日本广岛出席七大工业国集团（G7）峰会。

美国政府需要扩大举债，才能满足已经开立的款项，而这意味着若两党协商结果未能提高债务上限，华府就无力支付帐单，从而引发一连串的经济冲击。（译者：纪锦玲）

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