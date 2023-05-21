薛瑞元：WHO继续排除台湾显着威胁全球公卫

（法新社日内瓦21日电） 卫生福利部长薛瑞元今天在瑞士日内瓦警告，因为中国施压而继续将台湾排除在世界卫生组织之外，将对全球公共卫生构成显着威胁。

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薛瑞元在日内瓦记者俱乐部（Geneva Press Club）举行的活动中指出：「将台湾排除在世界卫生组织（WHO）之外不只危及2350万台湾人民的健康权利，也严重削弱世界卫生组织为达成人人健康所作努力。」

世界卫生组织年度大会今天将在日内瓦召开，薛瑞元于会前作以上表示。台湾连续7年未能以观察员身分参与世界卫生大会（WHA）。

允许台湾以观察员身分参与的呼声日益高涨，尤其COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情凸显全球合作遏制传染病的重要性。

薛瑞元警告，迅速而且有效率的资讯共享对于预防下一场大流行威胁或更有效率加以因应而言有其必要，不让台湾参与将对此造成阻碍。

他透过翻译指出，「台湾恐怕会变成下一场大流行的缺口」，并且警告那将「对整个世界造成严重影响」。

华府已就继续排除台湾参与的负面后果提出警告。

美国常驻日内瓦代表团昨天推文说：「我们继续对抗全球各地新出现的卫生威胁同时，台湾遭到第76届世界卫生大会孤立，这削弱了世界卫生组织所引领的包容性全球公共卫生合作。」

© 2023 AFP