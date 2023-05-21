谭德塞：盼达成「历史性」新大流行病协议

（法新社日内瓦21日电） 世界卫生组织秘书长谭德塞今天指出，经历COVID-19（2019冠状病毒疾病）危机后，磋商中的新大流行病协议必须是一项剧烈转变全球卫生安全作法的「历史性协议」。

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世界卫生组织（WHO）年度大会在瑞士日内瓦开幕，谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）致词指出：「我们不可以只是得过且过。」

世卫会员国已经开始就一项国际协议进行磋商，以确保全球防疫准备更充分，或是能够更有效因应下一场大流行来袭。

相关进程仍在早期阶段，目标于明年5月下届世界卫生大会（WHA）时达成协议。

谭德塞于为期10天世卫大会开幕致词时说：「体认到我们命运交织，会员国现正磋商中的这项大流行病协议必须是一项在全球卫生安全上典范转移的历史性协议。」

今天受到瞩目的其他一长串讲者也将传达相同讯息。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）在录影致词中说：「我期盼目前就大流行病预防、准备和回应而进行的磋商，可以产生能够拯救人命的强有力多边作法。」

与此同时，东帝汶总统霍塔（Jose Ramos-Horta）表示，「每个国家，不管大国或小国、富国或穷国，都在设法对大流行作出适当回应」。

「这提醒我们，我们必须未雨绸缪，而不是临阵磨枪。」

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