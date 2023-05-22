印度选在争议地克什米尔开G20观光会议 刻意淡化维安

（法新社印度斯利那加22日电） 印度今天在主权有争议的克什米尔地区召开20国集团（G20）观光会议，并刻意淡化森严戒备。由于克什米尔数十年来暴力冲突不断，新德里试图藉此展现当地正常化的形象。

广告 继续浏览后续

穆斯林人口居多的克什米尔（Kashmir）由印度和巴基斯坦分据，但两国皆宣称拥有整片地区主权。巴基斯坦和与印度也有领土纠纷的G20成员国中国双双谴责印度选在克什米尔召开这场会议，中国并缺席抵制。

克什米尔当地寻求独立或并入巴基斯坦的反叛势力动乱，数十年来造成了数以万计的平民、士兵和叛军丧生。新德里在2019年取消克什米尔享有的有限自治权，改为直接控制，并在当地实施长期封锁。

此后反叛势力大受打击，每年死亡人数也由最高的数千降至去年的253人，但当地年轻男性仍继续武装。

克什米尔拥有壮丽山景，印度如今推广当地观光，机场标语称这里是「人间天堂」。去年有超过100万名印度游客造访克什米尔，造福当地观光业者。印度政府想藉这场G20观光会议，展现官员所称的克什米尔回归「正常与和平」。

然而，印度异议屡遭判违法，媒体自由与公开示威也都受到限缩。批评家指出，这些都是新德里大幅收紧公民自由的例证。

为期3天的G20观光会议在克什米尔首府斯利那加（Srinagar）的达尔湖（Dal Lake）畔举行。印度警方上周才表示，「为避免会议期间可能出现任何恐怖攻击」，已加强安全戒备；斯利那加多处地点今天也出现士兵和装甲车部署。

不过，许多原本用金属网格和有刺铁丝网包覆的检查哨，昨夜已遭到拆除；一些准军事警察也隐身在G20宣传看板后方站岗。这些看来是想将维安曝光度尽量减小的措施。

2019年之后窜起的克什米尔新反叛团体「人民反法西斯阵线」（People's Anti-Fascist Front）发布声明谴责这场会议，并扬言「部署自杀炸弹」。声明写道：「今天、明天或后天，终将到来。」

印度政府将有2名部长出席会议，但数个西方国家只会派遣驻印度外交人员与会。除了中国以外，土耳其和沙乌地阿拉伯预料也不会派代表参加。

© 2023 AFP