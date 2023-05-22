厄瓜多沿海度假小镇惊传枪响 至少6死6伤

（法新社基多21日电） 厄瓜多检方今天表示，太平洋沿海度假胜地蒙塔尼塔昨晚发生枪击案，枪手在人声鼎沸的夜生活区一家餐厅内开枪射击，造成至少6人丧生、6人受伤。

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法新社报导，检察官办公室在社群媒体推特（Twitter）作上述表示，但未提供受害者年龄或身分等相关消息。

厄瓜多地处世界两大古柯硷生产国哥伦比亚和秘鲁之间，近年来治安急速败坏、犯罪数量激增；在2021年至2022年间，因贩毒导致的谋杀案数量增加近一倍。

昨晚传出枪响时人在餐厅附近的一名女性说：「我们听到砰、砰、砰的声音，有人大喊『快跑、快跑，这是一场枪战』。」这名女性因害怕遭到报复拒绝透露姓名。

这是近几天来，厄瓜多太平洋沿岸地区发生的第2起重大枪击事件。位在附近的曼塔镇（Manta）18日也发生枪击案，持枪歹徒闯进正在进行守夜仪式的丧家开火，造成4人死亡、8人受伤。

厄瓜多保守派总统拉梭（Guillermo Lasso）宣布圣艾伦纳（Santa Elena）等犯罪问题最严重的省份进入紧急状态，力图遏止犯罪潮；这次发生枪击事件的蒙塔尼塔镇（Montanita）就坐落在圣艾伦纳省内。

在紧急状态下，当局可在街头部署军队并宣布宵禁；政府也开始允许民众携枪自卫。尽管如此，大规模枪击案仍在厄瓜多频繁上演。

厄瓜多当局将这类暴力事件归因于毒枭帮派之间的火拚，这些帮派相互械斗，主要是为了争夺运毒路线的控制权，将古柯硷等毒品从该国太平洋沿岸地区运往欧洲和美国。（译者：纪锦玲）

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