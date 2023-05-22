尼泊尔向导第27度登上圣母峰顶 追平雪巴人同胞纪录

（法新社加德满都22日电） 尼泊尔登山向导雪巴人帕桑．达瓦今天第27度登上世界最高峰圣母峰的峰顶，追平同为雪巴人的另一位知名尼泊尔登山向导卡米．瑞塔本月17日才创造的圣母峰登顶次数记录。

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46岁的帕桑．达瓦（Pasang Dawa Sherpa）上周才第26度登上标高8849公尺的圣母峰峰顶，追平53岁的卡米．瑞塔（Kami Rita Sherpa）写下的纪录；但有「圣母峰男人」封号的卡米．瑞塔3天后第27度登顶。两人间紧追不舍的较量受到登山界屏息关注。

安排圣母峰攻顶行程的公司「想像尼泊尔」（Imagine Nepal）告诉法新社：「帕桑．达瓦今天带着中国登山客抵达峰顶。这是他第27度登顶。」

帕桑．达瓦自从1998年首度攀登圣母峰后，几乎年年登顶，有时甚至在同个攻顶季2度登顶。不过，他追平的纪录可能不久又要被打破，因为卡米．瑞塔已经预计本周要再次攀登圣母峰。

尼泊尔在今年圣母峰攻顶季已经发出478张许可给外国登山客，攻顶季将在6月初结束。由于大多数登山客需要向导，因此今年共有900多人将尝试登顶圣母峰。

© 2023 AFP