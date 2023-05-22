瓦格纳佣兵：6/1前退出巴赫姆特 掌控权交俄军

（法新社莫斯科22日电） 俄罗斯佣兵组织瓦格纳集团首领今天表示，瓦格纳战士将在6月1日前退出乌克兰东部城镇巴赫姆特，把掌控权交给俄国军队。瓦格纳先前宣称完全掌控巴赫姆特，乌方否认。

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瓦格纳（Wagner）和俄军都宣称已经拿下巴赫姆特（Bakhmut），但遭到基辅当局否认，称仍在这个城市顽强战斗。

乌克兰坚称，乌军依旧掌控巴赫姆特一个区域，双方仍在持续战斗。

乌克兰国防部副部长马里亚尔（Ganna Malyar）表示，「战斗仍在持续」，双方「仍在持续抢夺北侧和南侧郊区的高地」。

瓦格纳集团首脑普里格津（Yevgeny Prigozhin）在社群平台Telegram发布的语音讯息中说：「瓦格纳将在5月25日至6月1日之间离开阿特莫夫斯克（Artemovsk，即巴赫姆特）」。

普里格津表示，瓦格纳集团已在巴赫姆特的西郊建立「防御阵线」，之后将把控制权移交给俄军。

他还说：「如果（俄国）国防部人手不足，我们有数以千计将士。」普里格津近来和俄国军方领导层愈来愈常爆发公开冲突。

他先前批评俄国国防部长萧依古（Sergei Shoigu）和俄军参谋总长吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）无能，导致俄军在乌克兰战场损失惨重。

瓦格纳集团带头进攻巴赫姆特，使普里格津在俄乌战争的影响力大举上升。

他20日发布一段在城市废墟前拍摄的影片，声称巴赫姆特已经落入他的战士手中。他当时说瓦格纳会在5月25日之前撤出巴赫姆特。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）恭喜瓦格纳和俄军夺下胜利；但乌克兰总统泽伦斯基昨天在七大工业国集团（G7）峰会说，巴赫姆特并没有被俄国占领。

© 2023 AFP