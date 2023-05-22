美国与巴纽签署国防合作协议 力抗中国影响力

（法新社莫士比港22日电） 美国国务卿布林肯今天代替总统拜登出访巴布亚纽几内亚，并与该国签署国防合作协议，允许美国军队进入其机场和港口。与此同时，美国正在太平洋区域与中国展开竞争。

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在巴纽首都莫士比港（Port Moresby）与14个南太平洋岛国领导人参加「印太岛屿合作论坛」（Forum for India-Pacific Islands Cooperation，FIPIC）之前，巴纽国防部长达基（Win Bakri Daki）与美国国务卿布林肯（Antony Blinken）签署了双边「国防合作协议」（Defence Cooperation Agreement，DCA）。

巴纽总理马拉普（James Marape）在签署仪式上说，巴纽正设法提升与美国的关系。

布林肯指出，未来两国都将可以登上对方的船只，分享技术专长，并一起「更有效地巡逻」海洋。

他说，「我们正共同努力塑造未来。我们也非常期待能将双方的伙伴关系提升到一个新水准。」

美国国务院表示，与巴纽的协议将「加强安全合作以及双边关系，提高巴布亚纽几内亚国防军的能力，并强化该区域的稳定与安全」。

除国防协议外，华府也将提供巴纽4500万美元资金，以打击犯罪集团、减缓气候变迁、对抗爱滋病，并为巴纽军队提供防护装备。

近年来，中国一直是太平洋岛国基础设施的主要提供者，北京先前还与索罗门群岛（Solomon Islands）签署安全协定。美国担忧，中国在南太平洋的军事据点可能有助解放军从侧翼包围其关岛设施，并在中国入侵台湾时，导致台湾的防御工作变得更加复杂。

美国国会智库「和平研究所」（United States Institute of Peace，USIP）太平洋岛国高阶顾问皮克（Gordon Peake）说，「莫士比港不再是过往沉睡的外交前哨站。虽然协议中可能没有提到中国，但这是加深美巴关系的重要潜台词。」

马拉普上周则宣称，上述协议不会阻止他与包括中国在内的其他国家签署类似协议。

北京19日也表态反对「将任何地缘政治游戏引入太平洋岛国区域」，但并未直接提到该协议或布林肯的访问。

© 2023 AFP