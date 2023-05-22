膝上截肢者圣母峰登顶 尼泊尔籍退役军人写历史

（法新社加德满都21日电） 曾于服役时与英国部队并肩作战的尼泊尔人马加尔，在阿富汗战场被炸断双腿，如今成功于圣母峰登顶，成为双腿膝上截肢者中，有此成就的第1人。

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马加尔（Hari Budha Magar）19日下午约3时之际，攀上圣母峰（Everest）之巅，在成功登顶后，他已撤退到基地营，明天将回到加德满都（Kathmandu）。

现年43岁的马加尔2010年随廓尔喀旅（Brigade of Gurkhas）服役于阿富汗时，不幸踩到土制爆裂物。廓尔喀旅由被招募加入英军的尼泊尔人组成。

目前已有两位双腿膝下截肢的登山客登顶圣母峰，分别是纽西兰的殷格里斯（Mark Inglis）和中国的夏伯渝，两人分别于2006年和2018年完成壮举。

穿戴义肢的马加尔过去除曾在怀特岛（Isle of Wight）附近划船外，也攀登过包括摩洛哥的图卜卡勒峰（Mount Toubkal），及苏格兰的本尼维斯山 (Ben Nevis) 、欧洲的白朗峰（Mont Blanc）等名岳。

由于尼泊尔有禁止双腿截肢和盲人登山的法律，因此马加尔多年来一直无法挑战登顶圣母峰。

殷格里斯当年攀上8849公尺的圣母峰时，这条法律尚未生效；在马加尔和其他人的施压下，尼泊尔最高法院于2018年撤销相关规定。

马加尔上个月在前往基地营前曾说：「只要你能因时、因地制宜，调整自己的人生，我们可以做任何想做的事，除了天空外，将没有极限。」

马加尔在自己网站上以「没有双腿、没有极限」为宣传口号。

世界10大高峰中，有8座在尼泊尔，每年春天气候温暖、通常风势和缓之际，都会吸引数百名登山者到访。

政府旅游局官员寇瑞拉（Bigyan Koirala）表示，今年的登山季，已经有将近450名登山家成功登顶圣母峰。

尼泊尔当局今年发出478张许可给外国登山者，每张登山证费用是1万1000美元（新台币33万7300元）。

由于大多数登山者需要一名向导，今年一直持续到6月初的登山季，攀登圣母峰的人料将超过900人，这将写下纪录。

今年的登山季，已经有9人魂断圣母峰。

© 2023 AFP