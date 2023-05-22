马尼拉邮政大楼大火 百年建筑付之一炬

（法新社马尼拉22日电） 菲律宾官员今天表示，一场大火烧毁有近百年历史的地标「马尼拉中央邮局」（Manila Central Post Office）。

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菲律宾消防总署表示，这场猛烈大火的火苗昨天深夜窜出后，他们派了超过80辆消防车前往灭火。

大火烧毁这座可俯瞰巴石河（Pasig River），建筑具新古典主义风格的邮政大楼，浓浓黑烟窜上数百公尺高空。

消防员花了7个多小时才控制火势。

菲律宾邮政局长卡罗斯（General Luis Carlos）告诉当地电台DZBB：「整栋建筑物，从地下室到5楼全被烧毁。」

他表示，起火原因目前仍在调查。

马尼拉各处的消防人员都被派往救火，有一名义消受到轻伤。

根据马尼拉中央邮局的网站，这栋邮政大楼建于1926年，曾被认为是马尼拉「最宏伟的建筑」。

这栋邮政大楼第二次世界大战期间，在美军从日军手中夺回马尼拉时曾被摧毁，并于1946年重建。

菲律宾国家博物馆（Philippine National Museum）2018年宣布该建筑是「重要文化财产」。

卡罗斯表示，信件、包裹和邮政局所有存放在这栋建筑的邮票珍藏，很可能都已经焚毁。（译者：李晋纬/核稿：陈政一）

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