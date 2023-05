Meta涉违反欧盟资料规定 挨罚12亿欧元

(法新社都柏林22日电) 爱尔兰监管单位今天宣布,脸书(Facebook)母公司Meta将欧洲联盟(EU)用户资料转移至美国,违反法院之前的裁决,为此挨罚刷新纪录的12亿欧元(约新台币398亿元)。

代表欧盟采取行动的爱尔兰资料保护委员会(Irish Data Protection Commission)说,欧洲资料保护委员会(European Data Protection Board, EDPB)已下令收取「总额12亿欧元的行政罚款」。

爱尔兰资料保护委员会自2020年起,着手调查Meta爱尔兰公司(Meta Ireland)把个人资料从欧盟转移至美国的行为,结果发现,Meta并未处理欧洲联盟法院(Court of Justice of the European Union)前次裁决发现的「资料主体基本权利与自由所面临的风险」。

欧洲联盟法院负责诠释欧盟法律,以确保各成员国用相同方式实施法律。

Meta回覆称,公司对于「被单独挑出来针对感到失望」,这项裁决「有缺陷和错误,并为无数其他公司创造一项危险先例」。

Meta全球事务总裁克莱格(Nick Clegg)和法务长纽斯特德(Jennifer Newstead)在一篇部落格文章表示,公司有意上诉,且脸书在欧洲的运作未立即受到干扰。

他们还称:「美国透过最新改革,好跟欧洲规定同步,在这方面没有国家做的比美国更多。与此同时,(把资料)转移至中国等国家的作法,大致上仍未引起质疑。」

但欧洲资料保护委员会主席杰利尼克(Andrea Jelinek)说,Meta的侵权行为「非常严重」,且Meta「系统性、反覆、持续」转移资料。

她说:「这项空前罚款释出一项强烈讯息给各组织:严重侵权会有影响深远的后果。」

