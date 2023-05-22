Meta涉违反欧盟资料规定 挨罚12亿欧元

（法新社都柏林22日电） 爱尔兰监管单位今天宣布，脸书（Facebook）母公司Meta将欧洲联盟（EU）用户资料转移至美国，违反法院之前的裁决，为此挨罚刷新纪录的12亿欧元（约新台币398亿元）。

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代表欧盟采取行动的爱尔兰资料保护委员会（Irish Data Protection Commission）说，欧洲资料保护委员会（European Data Protection Board, EDPB）已下令收取「总额12亿欧元的行政罚款」。

爱尔兰资料保护委员会自2020年起，着手调查Meta爱尔兰公司（Meta Ireland）把个人资料从欧盟转移至美国的行为，结果发现，Meta并未处理欧洲联盟法院（Court of Justice of the European Union）前次裁决发现的「资料主体基本权利与自由所面临的风险」。

欧洲联盟法院负责诠释欧盟法律，以确保各成员国用相同方式实施法律。

Meta回覆称，公司对于「被单独挑出来针对感到失望」，这项裁决「有缺陷和错误，并为无数其他公司创造一项危险先例」。

Meta全球事务总裁克莱格（Nick Clegg）和法务长纽斯特德（Jennifer Newstead）在一篇部落格文章表示，公司有意上诉，且脸书在欧洲的运作未立即受到干扰。

他们还称：「美国透过最新改革，好跟欧洲规定同步，在这方面没有国家做的比美国更多。与此同时，（把资料）转移至中国等国家的作法，大致上仍未引起质疑。」

但欧洲资料保护委员会主席杰利尼克（Andrea Jelinek）说，Meta的侵权行为「非常严重」，且Meta「系统性、反覆、持续」转移资料。

她说：「这项空前罚款释出一项强烈讯息给各组织：严重侵权会有影响深远的后果。」

© 2023 AFP