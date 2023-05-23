与斯里兰卡签署协议 中国进入斯国燃料市场

（法新社可伦坡22日电） 资金短缺的斯里兰卡今天签署一项协议，允许中国国营的中国石油化工公司（Sinopec）进入斯里兰卡燃料市场，与一家印度石油公司和斯里兰卡国有零售商展开竞争。

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这项协议使中石化成为20年来斯里兰卡市场第1个新进入者。去年斯里兰卡因外汇危机导致进口中断，被迫采取燃料配给。

斯里兰卡总统威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）办公室表示，他见证了与中石化签署协定，这「标志着确保国家稳定和不间断燃料供应的关键一步」。

由于燃料和食品、药品等必需品短缺，斯里兰卡去年爆发长达数个月的抗议活动，最终导致总统拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）遭推翻。

危机最严重时，驾驶人还得排队好几天才能加满油箱。

斯里兰卡电力与能源部长维杰舍克拉（Kanchana Wijesekera）今天表示，中石化将获得目前隶属国有锡兰石油公司（Ceylon Petroleum Corp., CPC）的150个泵站。

维杰舍克拉表示，新协定也将授予中石化在斯里兰卡经营20年的许可证，并允许其投资建立另50家零售店。

© 2023 AFP