东帝汶国会选举在野党胜出 首任总统有望再掌权

（法新社东帝汶首都狄力23日电） 根据东帝汶今天的官方计票结果，被视为独立英雄的前总统古斯茂（Xanana Gusmao）率领「东帝汶重建全国大会党」（CNRT）赢得国会选举，但未达绝对多数。

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选民这次选出65席国会议员，希望终结多年政治僵局。

选举委员会数据显示，在野的「东帝汶重建全国大会党」以41.6%的得票率胜出，主导现任执政联盟的「东帝汶独立革命阵线」（Fretilin）则获得25.7%。

这场选举于本月21日举行，计票结果意味着76岁的古斯茂若能组成执政联盟，将可重掌大权。他曾于2002年至2007年担任东帝汶第一任总统。

依据东帝汶宪法，如果没有任何政党获得绝对多数，则由得票率最高的政党组成执政联盟。

「东帝汶重建全国大会党」去年赢得总统选举，由古斯茂的盟友、诺贝尔和平奖得主霍塔（Jose Ramos-Horta）出任总统；这次这个政党在国会选举中取得31席，将必须与其他16个政党中的至少一党合作。

东帝汶曾是葡萄牙殖民地，后来被印尼占领。在占领期间，「东帝汶独立革命阵线」致力反抗印尼，古斯茂曾是其中一员，但于2007年退出，另外成立「东帝汶重建全国大会党」；同年，他就任总理，直到2015年卸任为止。

数十年来，古斯茂和「东帝汶独立革命阵线」秘书长阿卡提里（Mari Alkatiri）宿怨未解。阿卡提里曾任总理，也是独立运动重要人物。

东帝汶独立迄今，历经COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情和多场天灾，始终摆脱不了贫穷，其中2021年一波气旋灾情在约有130万人口的东帝汶夺走至少40条人命。

东帝汶的预算极度仰赖输出石油所获得的收入，但预期现有化石燃料计画的收益很快就会枯竭。下一任政府必须就「大日出」（Greater Sunrise）天然气计画做出决定，看是否要开采数以兆计立方英尺的天然气。

东帝汶有65%的人口不到30岁，年轻选民占比很高。许多人透过这次选举传达期待，希望下一任政府能把注意力放在打击贫穷、改善基础设施上。

© 2023 AFP