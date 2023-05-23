俄罗斯侵略乌克兰 促使北约大幅改革防御

（法新社爱沙尼亚首都塔林23日电） 俄乌开战迄今已15个月，眼看莫斯科当局将冷战后数十年以来建立的秩序摧毁殆尽，北大西洋公约组织（NATO）正在就防御及相关规划进行近30年来最大规模改革。

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北约将在一个月后于立陶宛首都维尔纽斯（Vilnius）召开领袖峰会，目前正在加紧强化东部的防御能力。

美国部队演练空袭、英国海军陆战队进行夜间抢滩登陆、法国伞兵在飞越欧洲后从天而降。在俄罗斯对乌克兰开战的阴影下，北约在东翼成员国爱沙尼亚展开训练。

此举传达的讯息相当明确。参与北约「春季风暴」（Spring Storm）联合军演的法国驻爱沙尼亚部队指挥官布罗斯（Edouard Bros）中校表示：「这代表我们能在短时间内非常快速部署。」

北约欧洲盟军最高统帅卡沃里（Christopher Cavoli）本月表示：「这项改变，将使我们从一个为了区域外突发任务进行最佳化的联盟，转变为一个适于大规模行动目的以保卫盟国每寸领土的联盟。」

爱沙尼亚国防部政策规划处主管迈伊（Kristjan Mae）说：「很明显地，北约改变了战略。...集体防御是最重要的任务，我们有必要让自己的家园恢复秩序。」

自从俄罗斯去年2月全面入侵乌克兰以来，北约已在东翼增派数千名士兵。早在俄国2014年强夺克里米亚（Crimea）后，北约便派兵进驻波兰和波罗的海国家与俄国的边境；如今又已在斯洛伐克、匈牙利、罗马尼亚及保加利亚部署4个多国「战斗群」。

北约成员国目前正在规划如何将部署在波罗的海国家和波兰的兵力扩大到旅级规模，这意味将在「必要的地点和时间」增派数千名士兵。

北约也正在东翼预先部署军事装备，以防拖行这些装备横跨欧洲大陆费时又费力；同时也加紧进行操练。

英国则为了能增援已派驻在爱沙尼亚的约1000名英国及法国部队，将让驻扎在英国境内军事基地的部队处于待命状态，以便随时能赶往当地。

负责北约相关部署行动的英国指挥官哈里斯（Giles Harris）准将说：「这是一项关键转变，让已就位的部队在冲突爆发前及时加入额外一层战力。」

© 2023 AFP