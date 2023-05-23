俄边境遭入侵 国防部称击退并歼灭武装分子

（法新社莫斯科23日电） 俄罗斯政府今天表示，俄国武装部队已经击退并接着消灭来犯的武装分子，以及从乌克兰送进俄国南部贝尔哥罗德州（Belgorod）的军事硬体。

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昨天开始的入侵行动是莫斯科全面入侵乌克兰以来，俄国领土面临的最严重攻击，促使俄国当局祭出「反恐计画」，并撤离9座边境村庄的平民。

俄罗斯国防部在声明中说：「反恐行动期间，民族主义组织遭到空袭和炮火阻挡并摧毁。余党被赶回乌克兰领土后，继续遭受火力攻击，直到他们被歼灭为止。」

声明并称，俄罗斯部队击毙超过70名乌克兰战士，摧毁4辆装甲车。法新社无法独立查证上述说法。

俄国防部宣布在境内领土出动空军和火炮，这是莫斯科自去年在乌克兰展开军事行动以来，前所未见地在国内使用武力。地方当局表示，有12名平民受伤。

俄国防部将这次入侵归咎于乌克兰当局，宣称「基辅政权在阿特莫夫斯克（Artemovsk）遭遇挫败后，转而对平民实行恐怖攻击」。

阿特莫夫斯克是乌国东部城市巴赫姆特（Bakhmut）苏联时期的名字，俄军上周末宣布已占领当地。

克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天稍早也告诉记者：「昨天发生的事令人极其担心，且再度证实乌克兰武装分子持续对抗我国的活动。」

乌克兰否认参与攻击贝尔哥罗德州。反对克里姆林宫的「自由俄罗斯军团」（Freedom of Russia Legion）成员已宣布发动这次入侵。

© 2023 AFP