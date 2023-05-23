印度总理莫迪访问澳洲受到热烈欢迎

（法新社雪梨23日电） 澳洲今天盛大欢迎印度总理莫迪（Narendra Modi），对这位印度领导人大加赞扬，在他这次访问以贸易和双边关系为重，对他遭批评的作为避而不谈。

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莫迪今天在可容纳2万1000人的雪梨奥林匹克公园（Sydney Olympic Park）举办了一场竞选活动般的集会，并由澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）担任主持人。

印度是世界上人口最多的市场，而且可与军事实力、外交和经济影响力日益增长的中国抗衡，澳洲政府大受吸引，正试图向印度示好。

在一片「莫迪！莫迪！莫迪！」的呼喊声中，艾班尼斯以「亲爱的朋友」这个称呼向印度裔澳洲人群众介绍莫迪，并称赞莫迪使澳洲「更加强大、更加包容」。

艾班尼斯表示，自己上一次在这个舞台上看到的是美国摇滚歌手布鲁斯史普林斯汀（Bruce Springsteen），但「他没有像莫迪总理这样受欢迎」。

艾班尼斯露出笑容，以布鲁斯史普林斯汀的绰号「老板」（The Boss）称呼莫迪，夸耀他们在过去半年已见面6次。

这是对莫迪展现不寻常的个人支持。将在明年争取连任的莫迪是位民族主义派领袖，他因为使民主倒退和对于非印度教徒的歧视而受到批评。

莫迪回应艾班尼斯的赞美时，列举多项串联两国民众的共同喜好，从板球到咖哩、瑜珈到电视节目厨神当道（Masterchef），并指出：「印澳关系最重要的基石就是互相信任和互相尊重。」

莫迪从昨天开始他自2014年上任以来的首次澳洲访问。在互相恭维奉承的背后，存在理性的战略和政治考量。

澳洲在面对越来越强硬的中国时，也在动荡不安的区域关系中寻找经济和政治伙伴。

印度的经济表现因为一些错误的政策而一直起伏不定。但数亿人摆脱了贫困。

布里斯本（Brisbane）格里菲斯大学（Griffith University）国际关系教授霍尔（Ian Hall）告诉法新社：「我们在这次联合亮相看到的是澳洲和印度国内外政策的交融。」

霍尔表示：「两位领导人都在寻求资金和支持，他们以散居在澳洲的印度侨民为中心，并利用双边合作关系的优势。」

© 2023 AFP