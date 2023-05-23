尼泊尔向导28度攻顶圣母峰 刷新世界纪录

（法新社加德满都23日电） 尼泊尔登山向导卡米．瑞塔今天第28度登顶圣母峰，刷新圣母峰登顶次数纪录。另一名尼泊尔登山向导帕桑．达瓦昨天才追平卡米．瑞塔保持的27次纪录，立刻又被超越。

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向导服务公司「七峰跋涉」（Seven Summit Treks）成员古拉干（Thaneshwor Guragain）告诉法新社：「卡米．瑞塔（Kami Rita Sherpa）今天早上（本季）第2度抵达圣母峰顶峰。这是他的第28次。」

就在一天前，46岁的登山向导帕桑．达瓦（Pasang Dawa Sherpa）才刚追平卡米．瑞塔上周缔造的27次登顶新纪录。

两人本季都已经两度攀登海拔8849公尺的圣母峰。两人间紧追不舍的较量受到登山界屏息关注。

53岁的卡米．瑞塔担任向导超过20年，有「圣母峰男人」（Everest Man）的封号。他在1994年首度登顶圣母峰，当时他正为一支商业探险队工作。此后，他几乎每年攀登圣母峰。

尼泊尔拥有世界10座最高峰中的8座，每年春天都会迎来数百名冒险家，这个时候气温温和，喜马拉雅山的风势通常比较平静。

尼泊尔本季已向外国登山者发放478张攀登圣母峰的许可证，一直持续到6月初。由于大多数登山者需要向导，预计总共会有超过900人尝试登顶。

尼泊尔向导通常是居住在圣母峰周围山谷的雪巴人（Sherpas），他们被认为是这个行业的支柱，承担着搬运设备和食物、固定绳索和修理梯子的巨大风险。

根据尼泊尔观光部门统计，本季已有超过500名登山者攀登圣母峰。但这座山峰的危险性也反映在死亡人数上，这周末又有2名登山者丧命，使得4月以来的死亡人数累计至11人。（译者：林沂锋/核稿：戴雅真）

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