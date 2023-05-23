川普被认定性侵 继续开骂再遭求偿

（法新社纽约23日电） 美国前总统川普被控于1990年代性侵前杂志专栏作家卡洛尔，遭民事陪审团判赔500万美元，现在卡洛尔又要求新的损害赔偿，理由是川普在判决出炉后进一步诋毁她。

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纽约联邦陪审团9日裁定，2024年总统大选共和党初选参选人川普（Donald Trump）须为性侵和诽谤前时尚杂志Elle专栏作家卡洛尔（E. Jean Carroll）担责。

判决出炉后，川普隔天对美国有线电视新闻网（CNN）形容卡洛尔「脑子有问题」，还说她的故事是「捏造的」，自己并不认识卡洛尔。卡洛尔的律师主张，这些评论构成新的「诽谤言论」。

为此，律师修改了卡洛尔2019年对川普提出的诽谤案诉状。这起诉讼跟9日判决的案件各自独立，判决尚未出炉。

诉状写道，川普在判决后的诽谤言论，展现出他对卡洛尔怀抱的恶意之深，应判给卡洛尔非常具体的惩罚性赔偿，这是「为了惩罚川普、阻止他进一步诽谤，并以儆效尤」。

最新修改的诉状属于一起被程序争论耽搁至今的诽谤诉讼，争论点包括川普2019年发表关于卡洛尔的评论时，是否受到总统免责权保护，因为川普当时是白宫主人。

© 2023 AFP