欧盟高官：乌飞行员开始在波兰受训操作F-16

（法新社布鲁塞尔23日电） 欧洲联盟外交与安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）今天表示，在美国点头放行之后，波兰已展开训练乌克兰飞行员驾驶美制F-16战机的计画。

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波瑞尔在布鲁塞尔的欧盟防长会议上表示：「我很高兴F-16飞行员训练终于在数个国家展开，这需要时间，但愈早（开始）愈好。」

被要求具体说明训练是在哪些国家展开时，波瑞尔回答：「比方说波兰。」

一名不具名欧洲外交官向法新社证实，训练计画已在波兰展开。波兰国防部拒绝就此发表评论。

乌克兰称需要F-16以击退俄罗斯的入侵。美国总统拜登（Joe Biden）上周才同意让乌国飞行员在F-16战机上受训。

波兰几个月前就表示，已准备好训练乌克兰飞行员操作F-16。波兰是邻国乌克兰最坚定的支持者，也已成为训练乌国军人、供应武器给基辅的重要枢纽。

荷兰国防部长欧龙仁（Kajsa Ollongren）在会上表示，多个力挺基辅的西欧国家正准备「尽速」开始训练乌克兰飞行员操作F-16战机。

她说：「这是跟丹麦、比利时、英国和其他盟邦的联合行动，所以是一项协同行动。既然我们知道（华府）已开绿灯，我们将加快速度。」

美国之前因担心所需时间冗长、价格高昂、可能加剧与俄罗斯紧张关系等问题，一直拖延避谈提供先进战机一事。

欧龙仁说，训练将是「第一步」，最终将供应西方战机给基辅。

© 2023 AFP