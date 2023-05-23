法国拚减碳 废除部分国内短程航线

（法新社巴黎23日电） 根据法国政府今天颁布的一项法令，法国已禁止部分国内短程航线。只要两地之间的旅程能靠火车在2.5小时内完成，相关航线即遭废除。

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法新社报导，先前，法国政府为对抗气候变迁，推出一套影响广泛、总统马克宏（Emmanuel Macron）力挺的法案，取消短程国内航线即为整套法案中的一环。尽管此举已纳入2021年气候法，并已付诸实践，但部分航空公司正要求欧洲联盟执行委员会（European Commission）调查相关规定是否合法。

新法实施后，巴黎到南特（Nantes）、里昂（Lyon）和波尔多（Bordeaux）之间的国内航线都将废除，惟转机航班不在此限。

批评人士指出，取消距离相当于火车车程2.5小时的短程航线还不够，应纳入相当于搭乘高铁3小时车程的航线，如巴黎到南部大城马赛（Marseille）的航线。

新法规定，替代取消航线的火车班次必须足够频繁、及时且连接良好，以满足原本乘坐飞机旅客的需求，并能够吸收更多乘客。

进行此类旅行的旅客应可在同一天内完成火车往返旅行，并可在目的地停留8小时。

法国政府已知会法国航空（Air France）删减短程航班相关事宜，以获得公共纾困金，度过2019冠状病毒疾病（COVID-19）防疫封锁措施导致的经济难关。且航线取消后，其他航空公司也不能要求执飞这些航线。

与此同时，法国政界人士也一直在讨论如何减少私人飞机的碳排放。

© 2023 AFP